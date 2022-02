La future clinique d'Ajaccio programmée pour 2023

Le Dr Jean Canarelli ouvrait ce mardi 8 février les portes du chantier de cette entité dont le gros œuvre, tient les délais, selon lui. A terme, elle se découpera sur cinq niveaux et offre un plateau technique de 9200 m2 pour 99 lits ainsi qu’un parking de 250 places, soit dix fois plus que celui situé à Clinisud.

"Plus d'activité que les 6 établissements réunis il y a 25 ans à Ajaccio"

La clinique comprendra cinq niveaux et un plateau technique de 9200 m2 pour 99 lits ainsi qu’un parking de 250 places © Radio France - Paul Ortoli

Cet établissement, dont le financement prévisionnel de 50 millions d'euros est porté par la SA cliniques d'Ajaccio, doit ouvrir fin 2023 et a été conçu par l'architecte ajaccien Paul Etienne Madotto. Dr Jean Canarelli, dirigeant de la SA cliniques d'Ajaccio : « Je crois que c'était le moment de montrer à tous ceux qui se sont investis dans ce projet l'état d'avancement dans lequel nous étions. Nos travaux avancent normalement comme prévu, à quelques aléas de chantier mais sur le plan de marche on est tout à fait conforme à nos attentes et l'ouverture est toujours prévue pour fin 2023. Nous avons une accessibilité au rond-point du Finosello directement sur la clinique, les places de parking extérieur, 10 fois plus, on va passer à 250 places contre 25 aujourd'hui. Et puis surtout un établissement qui va être conforme à toutes les nouvelles technologies qu'on peut avoir aujourd'hui. _Un bloc opératoire hyper performant notre établissement actuel fait 4700 m², celui-ci va faire 12000 m² de surface utile pour une surface totale qui va qui va avoisiner les 20 000_. On change carrément d’échelle.

Dr Jean Canarelli Copier

Aujourd'hui, les durées d'hospitalisation sont de plus en plus réduites, notre établissement actuel a plus d'activité que les 6 établissements réunis il y a 25 ans à Ajaccio. _Nos techniques opératoires ont bien changé, la prise en charge préopératoire a changé aussi, post opératoire, ce qui fait que ce qui nécessitait il y a 25 ou 30 ans 15 jours d'hospitalisation aujourd'hui c'est un à 2 jours_. »

"Deux structures flambant neuves"

Cet établissement, dont le financement prévisionnel de 50 millions d'euros est porté par la SA cliniques d'Ajaccio © Radio France - Paul Ortoli

Marie-Hélène Lecenne Copier

Le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, présent lors de la visite, a salué l'avancée des travaux. De même que la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne, qui souligne qu'avec l'ouverture de l'hôpital avant l'été, avec 5 ans de retard, Ajaccio disposera dans un an de deux structures flambant neuves : « À Ajaccio, finalement on va avoir quasi à un an d'intervalle le nouvel établissement de la Miséricorde avant l'été, c’est ce qui est prévu, et donc en 2023 la clinique et pour nous c'est vraiment important. D'un point de vue immobilier, ça n'était plus tenable, ni pour l'un ni pour l'autre et donc on aboutit à une amélioration quasi structurelle de l'aspect immobilier et puis en même temps les deux projets d'établissements sont actualisés voire renouvelés. C'est ce qui nous permet de dessiner des coopérations vraiment très opportunes par rapport au vieillissement et à l'enjeu aussi de développer des filières qui n'étaient que partiellement voire pas du tout présentes. »