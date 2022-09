La future maison de santé de Magné-Coulon en chantier, un projet qui "se veut attractif"

C'est un projet attendu par les habitants du secteur de Magné et Coulon, près de Niort. La construction d'une maison de santé. Le chantier a démarré près du Super U de Magné. L'idée qui remonte déjà à 2008 se concrétise enfin. L'ouverture est attendue pour août ou septembre 2023. Cette maison de santé va permettre de regrouper entre 23 et 25 professionnels dans un bâtiment de 1000 m².

On est ravis !

"On est ravis !", lance Françoise, une habitante. "Sur Magné il n'y a plus qu'un médecin. Il y avait un dentiste qui est parti à la retraite et n'a pas été remplacé donc on espère des dentistes, des médecins... Je connais des gens qui viennent d'arriver sur Magné et qui n'ont pas de médecin", poursuit-elle.

Qui intégrera cette maison de santé ? "A terme et on espère que ce sera le plus tôt possible, cinq médecins généralistes, trois dentistes. Sur les cinq médecins on en a deux et les dentistes on en a deux aussi qui sont prêt à venir. Après ce sont des professionnels locaux qui déménageront dans cette maison de santé", indique Gérard Laborderie, le maire de Magné. Des infirmiers, psychologues, orthophonistes, kinés.

Un prérequis à l'installation de nouveaux professionnels

Mais l'idée c'est donc bien d'inciter de nouveaux praticiens à s'installer. "On a des professionnels qui sont prêts à partir à la retraite donc c'est important d'offrir un outil comme ça aux jeunes parce qu'aujourd'hui tous veulent travailler de cette manière là, ils ne veulent plus travailler seuls dans un cabinet donc on compte sur cet outil. Ça se veut attractif", explique l'élu.

La maison de santé est "un prérequis" à l'installation abonde le Dr Alexandre Desnouhes, installé à Magné comme généraliste en 2016. "Ça permet de travailler de façon coordonnée, d'optimiser la prise en charge des patients, d'améliorer la qualité de travail et de trouver un équilibre entre la vie privée et professionnelle". Le médecin qui insiste sur la diversité des professionnels présents. "Ce n'est pas toutes les maisons de santé qui ont autant de professionnels donc on est confiants".