Pénurie de dentistes : en Drôme et en Ardèche, la galère des rendez-vous cet été

Trouver un dentiste en plein mois d'août dans la Drôme et en Ardèche, c'est quasi mission impossible. Entre la pénurie de professionnels, les congés d'été et la hausse de demandes liée au tourisme, certains patients appellent plus de trente cabinets sans réussir à avoir de rendez-vous.

Les dentistes de Drôme et d'Ardèche sont surbookés cet été. Certains patients sont obligés d'appeler plusieurs dizaines de cabinets différents pour être soignés. Mais les rares professionnels qui ne sont pas en vacances sont complètement saturés.

"Je les ai tous essayés, j'ai dû en appeler une trentaine ! raconte une Romanaise qui a souffert d'une inflammation de la gencive, la semaine dernière. Mon dentiste régulier est en congés jusqu'à fin août, et tous les autres me disent qu'ils ne prennent pas d'autres patients." Elle finit par jeter l'éponge, et appelle son médecin généraliste qui lui prescrit des anti-inflammatoires.

Pénurie depuis un an

Pas étonnant, pour Marc Barthélémy, le représentant régional de la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) : "Il y a toute une génération de chirurgiens-dentistes qui prend sa retraite pile en ce moment, et il n'y pas de remplacement par les générations suivantes." Les conséquences à long terme de la réforme du numerus clausus du début des années 1990, selon lui, qui fait baisser le nombre de praticiens formés.

La pénurie est donc en train de grandir au fur et à mesure des départs en retraite. "Ça fait un an qu'on la sent monter en puissance, depuis quelques mois c'est très violent, poursuit Marc Barthélémy. Mes plannings sont complets jusqu'en novembre, et je refuse 15 patients par jour." En Ardèche, on compte 51 dentistes pour 100 000 habitants, selon les chiffres de l'Ordre des dentistes. C'est 64 dans la Drôme, en dessous de la moyenne nationale de 68 dentistes pour 100 000 habitants.

Je refuse quinze patients par jour ! Marc Barthélémy, représentant régional de la FSDL

Plus de demandes en été

Alors la période estivale n'arrange rien. "Déjà, l'offre n'est pas énorme à la base, explique Tina Tsibiribi, dentiste à Davézieux. Là-dessus les confrères partent en vacances, ce qui est bien normal. Mais en parallèle, il y a une augmentation de la demande, parce que nous sommes dans des départements touristiques. Donc automatiquement, ça devient encore plus compliqué !" D'autant que beaucoup de praticiens ne se font pas remplacer pendant qu'ils sont en congés.

Pour Marc Barthélémy, la situation ne va pas s'arranger de sitôt. En Ardèche par exemple, 40% des chirurgiens dentaires vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. C'est 36% dans la Drôme, et il n'y aura pas assez de monde pour les remplacer, selon la Fédération.