La galère pour se faire soigner les dents dans l'Yonne

Yonne, France

L’Yonne fait partie des départements les moins bien dotés et il faut parfois plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous. Et que dire si vous avez une rage de dents le weekend, un jour férié ou en pleine nuit !

Avec seulement 126 dentistes en activité, l'Yonne fait partie des départements les moins bien dotés. Et tout le monde connait quelqu’un qui a téléphoné sans succès à plusieurs cabinets dentaires en suppliant presque pour être reçu en consultation. Pierre-Olivier Donnat, dentiste à Brienon-sur-Armançon et président de l'URPS (l'Union Régionale des Professionnels de Santé) Chirurgien-dentiste reconnait que le problème est bien réel, mais que pour autant « les dentistes n’ont que deux mains et ne peuvent pas recevoir plusieurs patients en même temps ». Les journées de consultation sont déjà très longues et souvent les urgences sont réservées malheureusement aux personnes déjà clientes dans le cabinet.

Il n'est pas possible non plus de mettre en place un système de garde 24 heures sur 24 poursuit Pierre-Olivier Donnat, car il est très difficile de demander aux praticiens de prendre des gardes très régulièrement en plus de leur journée de travail car le département ne compte pas suffisamment de chirurgien-dentiste. « Avec moins de 130 praticiens c’est mission impossible ».

Un service d’astreinte a toutefois été mis en place en septembre 2015 rappelle Laurence Tassard, présidente du Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Yonne. Un dentiste est de permanence les dimanches et jours fériés et ses coordonnées sont disponibles en appelant le 15.

L'Union Régionale des Chirurgiens-dentistes travaille de son côté depuis plusieurs années pour inciter les jeunes dentistes à venir s'installer dans l'Yonne : Elle propose des aides financières pour la poursuite des études des futurs dentistes, des aides à l’installation, ou encore des stages actif chez des praticiens de l'Yonne reconnus comme maitre de stage. Des initiatives qui portent doucement leurs fruits : un nouveau dentiste s'installe cette semaine dans le sud du département