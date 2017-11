La garde bronchiolite des kinés menacée en Auvergne ?

Faute de financement publique, cet hiver risque d'être le dernier pour la garde bronchiolite des kinés auvergnats.

C'est une garde de quatre mois, opérationnelle tous les hivers et qui l'an dernier a mobilisé 230 kinés volontaires sur les 1500 kinés auvergnats. Un dispositif qui chaque année a un prix : "20 000 euros pour l'emploi d'une secrétaire administrative à temps partiel pendant la période épidémique pour qu'elle puisse faire les tableaux de garde et la coordination de soins et 80 000 euros pour l'astreinte de garde des kinés, soit 100 euros pour douze heures de garde", détaille Olivier Bonnet, élu à l'URPS, union régionale des masseurs-kinésithérapeutes. Un financement assuré depuis trois ans par l'Agence régionale de santé.

Avec la fusion des régions, Rhône-Alpes n'ayant pas de dispositif équivalent, les kinésithérapeutes auvergnats ont souhaité étendre la garde bronchiolite à toute la grande région. Seulement quand il s'agit de parler finances, la nouvelle Agence régionale de santé renvoie la balle sur la sécurité sociale : "L’Agence leur a conseillé de prendre contact avec l’assurance maladie pour voir si ce type de gardes peut s’inscrire dans le cadre conventionnel de la permanence des soins. Un échange a déjà eu lieu très récemment entre l’URPS Kiné et l’assurance maladie sur ce sujet." explique l'ARS, via un communiqué.

Cet hiver, la garde auvergnate fonctionne donc sur les économies réalisées l'an dernier mais quid de la prochaine saison ? "S'il n'y a pas de financement pour les saisons suivantes, Auvergne Rhône Alpes deviendrait l'une des seules régions françaises à ne pas bénéficier de ce type de dispositif", déplore Olivier Bonnet.

La garde Auvergne bronchiolite a pourtant soigné 214 bébés l'an dernier et 1058 la saison précédente. Sans cette offre de kiné respiratoire le weekend et les jours fériés, retour au système D. Certaines familles qui ont les bons contacts trouveront un kiné, les autres attendront la fin du weekend avec les risques que cela implique pour leurs enfants ou iront à l'hôpital, sans garantie d'y trouver une offre de kiné.

En attendant, vous trouvez les coordonnées des kinésithérapeutes d'astreinte cet hiver et jusqu'au 25 mars 2018 sur le site de la garde Auvergne bronchiolite.