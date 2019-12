La gastro déboule en Dordogne; La pharmacie de garde ce dimanche 29 décembre à Bergerac a été prise d'assaut

La pharmacie de la place de l'église à Bergerac a été prise d'assaut ce dimanche 29 décembre. Seule pharmacie ouverte à Bergerac, elle a accueilli 190 personnes dont une centaine pour des nausées, des vomissements et des diarrhées : Les symptômes de la gastro-entérite qui sévit en Dordogne.

Bergerac, France

L'épidémie de gastro fait une entrée fulgurante en Nouvelle Aquitaine et notamment en Dordogne. Pour preuve, la pharmacie de la place de l'église à Bergerac, seule pharmacie ouverte dans la ville ce dimanche 29 décembre a accueilli 190 personnes dont une centaine pour des symptômes de gastro-entérite.

La semaine dernière, le réseau Sentinelles a placé la Nouvelle-Aquitaine en rouge. Grâce aux données transmises par les médecins et pédiatres qui le composent et surveillent en permanence plusieurs indicateurs de santé. Le réseau a estimé à 225 cas pour 100 000 habitants. Comme chaque année, l'épidémie apparaît au moment des fêtes, du fait du changement de régime alimentaire, du rapprochement familial dans un cadre fermé.

Un virus très "dérangeant" mais pas méchant.

Seules les personnes fragiles (nourrissons, personnes âgées ou atteintes de maladie) doivent impérativement consulter un médecin ou se rendre aux urgences. Catherine Lago, pharmacienne à Bergerac explique que_"l'essentiel est de boire beaucoup d'eau en petites quantités mais jusqu'à deux litres par jour, pour éviter la déshydratation_. On peut prendre de l'Immodium pour arrêter les vomissements, du Spasfon pour les maux de ventre et les diarrhées. Il faut éviter les laitages, les fruits et légumes frais, manger du riz ou des bananes".

"Rester chez soi" est ce qu'il y a de mieux à faire.

Le virus de la gastro est extrêmement contagieux et virulent. il faut donc éviter de se mettre en contact avec d'autres personnes. Ne pas se rendre au travail. Se laver les mains régulièrement. Et, surtout, oublier d'embrasser tous les participants du réveillon du nouvel an.