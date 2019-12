Selon le dernier bulletin du réseau Sentinelles, l'épidémie de gastro-entérite a fait son apparition dans les régions Bourgogne Franche-Comté et Grand Est durant la semaine du 9 au 15 décembre.

La gastro-entérite arrive en Bourgogne Franche-Comté et dans le Grand Est

La période des fêtes de fin d'année approche, et la gastro-entérite arrive avec son lot de symptômes : diarrhée, nausées, vomissements. Selon le dernier bulletin hebdomadaire du réseau Sentinelles, réseau de veille sanitaire, les trois régions les plus touchées la semaine dernière, du 9 au 15 décembre, étaient les Pays de la Loire, la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est.

Plus de 200 cas pour 100.000 habitants

"Les taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale" ont été les plus élevés dans les Pays de la Loire (282 cas pour 100.000 habitants), la région Bourgogne Franche-Comté (244 cas), et le Grand Est (224 cas). Au niveau national, ce taux d'incidence était estimé sur cette période à 169 cas pour 100.000 habitants.

Le réseau Sentinelles parle pour le moment d'une activité "modérée" à "forte". L'âge médian des cas était de 25 ans (de 4 mois à 91 ans). "Les hommes représentaient 53% des cas". Le niveau de l'épidémie devrait être en légère augmentation sur les trois prochaines semaines, tout comme les syndromes grippaux, dont l'activité est faible actuellement.

Les trois régions les plus touchées la semaine dernière, du 9 au 15 décembre, étaient les Pays de la Loire, la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est. - Capture d'écran www.sentiweb.fr