Cherbourg-en-Cotentin, France

Si on regarde par rapport à l'an dernier, les chiffres sont clairs : l'épidémie de gastro-entérite dans le Cotentin a démarré plus tard cette année. En janvier 2017, le pic se situait la première semaine avec 237 cas recensés par SOS médecins contre 126 cette fois-ci. Mais il y a un an la vague de gastro avait ensuite diminué alors que là on assiste à un phénomène inverse. L'épidémie augmente progressivement. Alors que d'ailleurs d'un autre côté pour la petite histoire la grippe elle diminue après une forte concentration de cas la dernière semaine de décembre. Dans tous les cas, SOS Médecins dans le Cotentin a réalisé plus d'actes en ce début janvier 2018 que l'an dernier. 1167 contre 1115. Et s'attend donc à un nouveau pic de gastro dans les prochaines semaines.

En Normandie enfin les enfants de moins de 5 ans représentent 38% des passages chez le médecin pour gastro-entérite et ce sont les filles qui sont les plus touchées à 52 %. Mais un conseil les filles comme les garçons pour éviter tout cela : lavez vous les mains régulièrement !