La gastro-entérite s'invite en ce début d'année

La gastro-entérite est très présente dans le Bessin et une bonne partie de la Manche, essentiellement la côté est du département, selon les relevés du réseau Sentinelles chargé de la veille sanitaire en France pour la dernière semaine de l'année 2018. Le taux était alors situé entre 250 et 300 cas pour 100 000 habitants, bien au-delà des 173 cas qui fixent le seuil épidémique. La météo douce jusqu'à présent a favorisé la propagation du virus. En revanche, la partie est du Calvados et encore plus l'Orne sont pour l'heure plutôt épargnés.

La gastro est là, pas encore la grippe

Bonne nouvelle : si la gastro nous touche, la grippe nous épargne jusqu'à présent, même si l'activité est en très légère augmentation en Normandie, comme ailleurs en France. C'est l'occasion de rappeler qu'il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe.