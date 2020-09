La gendarmerie est aussi engagée au quotidien avec la police pour le respect des règles sanitaires

Dans le Vaucluse ce sont 70 gendarmes dont moitié des réservistes qui se sont déployés ce jeudi après-midi dans plusieurs communes de plus de 9500 habitants où par arrêté préfectoral le port du masque est obligatoire dans les centres-villes. C'était le cas à Vedène avec des contrôles opérés dans l'hyper-centre ainsi qu'au centre commercial Buld'air. Tous les lieux de passage mais aussi les cafés, restaurants, commerce ou le bureau de poste ont été visité ans le centre vedénais.

Un virus moins visible qui doit amener à éviter la moindre imprudence

Aujourd'hui comme l'explique le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, venu sur place : "Le sujet c'est la vitesse de circulation du virus. On est passé à un stade entre guillemets de gros clusters à un stade beaucoup plus perlé , beaucoup plus diffus et donc beaucoup plus préoccupant au sens où cela nécessite une vraie mobilisation pour l'endiguer".

Si le port du masque et les distanciations sociales sont respectées dans la rue ou les lieux publics, nombre de réunions d'ordre privé ou familiales se déroulent en oubliant parfois les gestes barrières et la protection du masque et sont propices à une contamination.

51% des personnes testées positives au Covid-19 ces dernières semaines présentent bien des symptômes selon Santé publique France. Autrement dit pour prés de la moitié aucun symptôme apparent pour des porteurs néanmoins contaminants.