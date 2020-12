La goélette scientifique Tara repart pour étudier le microbiome marin

La goélette Tara s'élancera de Lorient ce samedi pour entamer une nouvelle grande expédition scientifique consacrée à l'étude du microbiome marin. De tous petits organismes d'une grande diversité, essentiels à la vie, et potentiellement menacés par le réchauffement global.

La goélette Tara repart pour un (quasi) tour (du monde). A la conquête cette fois du microbiome marin : 70.000 km de voyage dans l'Atlantique-Sud jusqu'en Antarctique. Près de 200 scientifiques dont 80 chercheurs et 42 laboratoires sont associés à ces recherches.

Les deux-tiers de la biomasse marine...

Ces micro-organismes représentent les deux tiers de la biomasse marine. Ils sont essentiels dans plusieurs processus chimiques et dans la vie des écosystèmes. On leur doit notamment la mise en place de tous les grands équilibres biogéochimiques.

...à l’origine de la pompe à carbone...

Ils sont aussi à l'origine de la captation du carbone par les océans, "ce qu'on appelle la pompe à carbone", rappelle Romain Troublé le directeur général de la Fondation Tara.

...et menacés par le réchauffement ?

L'une des questions est notamment de savoir comment ces organismes réagiront avec le réchauffement et l'acidification des océans : "On va s'intéresser sur comment ils vont s'adapter, on veut être proactif", précise Romain Troublé.

On connaît mieux la "cartographie" de ces centaines de milliers de virus, bactéries et protistes mais beaucoup de questions sont sans réponse sur leurs relations (symbiose, compétition).

Cette mission va occuper Tara pendant près de deux ans et ses aventures seront à suivre sur les réseaux sociaux. Mais Romain Troublé pense déjà à l'avenir : "La mer est une grande question pour l'humanité. On ne connait (presque) rien des grands fonds, des pôles. On a beaucoup de questions devant nous".