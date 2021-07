La grande collecte de sang à Louverné attire plus de 80 donneurs

C'était une des plus grosses collecte de sang de l'année à Louverné et les donneurs ont répondus présents, vendredi 30 juillet 2021. Une générosité nécéssaire pour maintenir les stocks de sang. En Mayenne, 65 à 70 poches de sang sont nécéssaire pour sauver les malades.

"Il est important de maintenir les stocks, car nous avons toujours besoin de sang". Voici les mots du président de l'association du don du sang de Louverné, Alexis Samson. La grande collecte de sang à la salle des fêtes de Louverné a rassemblé plus de 80 donneurs de sang, vendredi 30 juillet 2021. Une opération "réussie" pour les organisateurs. En moyenne, le département de la Mayenne a besoin de 65 à 70 poches de sang par semaine.

"Nous sommes l'un des départements les plus généreux de France", se réjouit Alexis Samson. "Et nous l'avons vu lors de cette grande collecte puisque tous les créneaux ont été réservés en moins d'un mois" ajoute-t-il. Et même si la collecte s'organisait pendant les vacances estivales, les Mayennais ont répondu présent à l'appel de l'association et de l'Établissement Français du Sang.

"C'est une grande première pour moi !"

Lors de cette collecte, 15% des généreux donnaient pour la première fois. C'est le cas d'Évelyne, jeune retraité. Elle avait promis de donner son sang lors de son passage à la retraite. Chose promise, chose due. "Je suis un peu stressée, mais mon mari donne son sang depuis 10 ans, alors ça me rassure", souffle cette dernière, quelques minutes avant de s'allonger sur la table. Un stress vitre disparu au moment de la collation. Elle prévoit de revenir dans les prochains mois.

La prochaine grande collecte de sang à Louverné se déroulera le 24 septembre 2021 © Radio France - Valentin PLAT

Et puis il y en avait qui doutaient à cause du vaccin. "On peut avoir reçu son vaccin et donner son sang le lendemain, il n'y a pas de délai", rappelle Alexis Samson, le président de l'association du don du sang à Louverné. "On entend beaucoup de choses, mais ça c'est faux. Le sang n'est pas mauvais avec le vaccin". Le jeune président espère que la prochaine collecte soit une réussite, ce sera le 24 septembre 2021. D'autres collectes s'organisent aussi en Mayenne, et disponible sur ce site internet.