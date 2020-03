La grande distribution s'adapte pour éviter la propagation du coronavirus

Des files d'attente interminables et des bousculades dans les rayons. Ce genre de scènes se sont multipliés dans les grandes surfaces ces derniers jours, les clients faisant des stocks en vue du confinement en France.

A Roubaix, file d'attente devant un Lidl. © Radio France - FRANCOIS CORTADE

Les grandes surfaces tentent désormais de s'adapter pour éviter qu'elles ne deviennent des lieux de propagation du coronavirus.

Des horaires élargis

Les enseignes du groupe Les Mousquetaires, Intermarché et Netto, ouvrent plus tôt et ferment plus tard pour éviter une concentration trop importante de clients.

La première demi-heure entre 8h et 8h30 est réservée aux personnes âgées de plus de 70 ans, les plus vulnérables face à l'épidémie.

Garder ses distances

L'ensemble des enseignes tentent de réguler les flux avec un filtrage à l'entrée. Certaines ont mis des marquages au sol pour pousser les clients à garder leurs distances.

On garde ses distances également dans les "Drive" : les conducteurs sont invités à rester à l'intérieur du véhicule pendant que leurs provisions sont chargées dans le coffre.

Des marques comme Auchan, Franprix ou Monoprix renforcent les services de livraison à domicile.

Protection pour les salariés

Il faut également penser à ceux qui travaillent dans ces commerces. Certains employés portent des casques antiprojection. Il va falloir aussi s'habituer au plexiglas ou aux bâches en plastiques installés aux caisses.