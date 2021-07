La Grande-Motte : un centre de vaccination pour le personnel des cafés et restaurants

Dans les cafés et restaurants le pass sanitaire sera exigé à partir du 1er aout. Le personnel de ces établissements a jusqu'au 30 aout pour se faire vacciner. Ce mercredi de 9h à 14h, les pompiers étaient installés dans une salle ( au niveau de la Haute Plage) à La Grande-Motte pour vacciner sans rendez vous les patrons et salariés du secteur hôtellerie / restauration. Une initiative lancée par le syndicat UMIH.

Les clients pourront venir en toute sérénité dans nos établissements car ils sauront que tout notre personnel est vacciné (Jacques Mestre de l'UMIH)

Jacques Mestre président de l'UMIH Languedoc Roussillon et restaurateur à La Grande Motte Copier

300 doses disponibles

Dans ce vaccinodrome éphémère c'est le défilé. 95 % des patients viennent pour une première injection comme Thomas qui gère une boutique sur le port "j'ai décidé de faire ça pour les gens qui rentrent dans mon magasin, pour que tout le monde soit bien protégé"

Il y a beaucoup de jeunes saisonniers. Le fait de venir en groupe les rassure et les motive car ce vaccin ils n'en voulait pas vraiment "C'est abusé de faire ça, j'ai 26 ans ! On est plus très libre " regretteDoria Laplace qui travaille au restaurant Le Clippers

Doria Laplace 26 ans salariée du restaurant Le Clippers est venue se faire vacciner à contre cœur Copier

Tous sont en revanche d'accord pour dire que ce centre éphémère est une bonne idée sans cela ils auraient eu beaucoup de mal a se vacciner dans les temps

On nous dit d'aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous mais on travaille midi et soir, on a pas pas le temps donc ce centre réservé aux salariés de l'hôtellerie/restauration c'est une bonne chose

Les pompiers devraient revenir dans quelques semaines pour la deuxième dose. D'ici là, ils iront dans d'autres stations balnéaires du département. Ce dimanche à la mairie de Montpellier 1000 doses seront réservées aux professionnels de l'hôtellerie / restauration.