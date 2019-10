La grève continue aux urgences de Toulouse malgré les annonces de la direction du CHU

Toulouse, France

La crise continue aux urgences de Toulouse. La direction du CHU a annoncé, mercredi 16 octobre, un plan de 4 millions d'euros pour mettre un terme aux trois semaines de grève, sans résultats. Une assemblée générale s'est tenue, jeudi 17 octobre, aux urgences de l'hôpital Purpan, tous les participants ont voté pour la reconduction du mouvement.

Dans son communiqué la direction du CHU qui reconnaît " un accroissement annuel d’activité de 5%, qui explique une charge de travail croissante et l’épuisement des équipes", annonce un plan de 4 millions d'euros "pour préserver la qualité et la sécurité des prises en charge des patients." Sur ces 4 millions d'euros, "2,7 millions sont intégrés au sein du budget de l’établissement, soit un effort supplémentaire de 1,3 millions d’euros dont il conviendra d’assurer le financement. "

La grève reconduite

Cette annonce n'a pas convaincu Pauline Salingue, déléguée CGT sur le site de Purpan, "c'est une opération de communication, ce ne sont pas 4 millions d'euros supplémentaires mais bien 1, 3 millions d'euros supplémentaires et ils ne savent pas comment trouver cet argent. Cela veut dire potentiellement : aller piocher dans les services d'à côté. "

Du côté du personnel on attend surtout une hausse significative des effectifs au sein des urgences, comme l'explique Camille, infirmière depuis 5 ans, "on demandait trois infirmières et un médecin, on a eu un poste et demi d'aide soignant, ce n'est pas suffisant, en plus ce ne sont pas des postes pérennes."

Tous les participants qui ont assisté à l'assemblée générale qui s'est tenue, jeudi 17 octobre, aux urgences de Purpan, ont voté la reconduite de la grève.