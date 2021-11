La grève des infirmiers anesthésistes perturbe les blocs opératoires alsaciens

Ils demandent un nouveau statut depuis un an. Les infirmiers-anesthésistes sont en grève depuis ce lundi et jusqu'à vendredi. Un mouvement qui perturbe les blocs opératoires des hôpitaux alsaciens.

Les infirmiers anesthésistes sont en grève depuis ce lundi matin et jusqu'à vendredi. Ils réclament, depuis un an, un nouveau statut et de meilleurs salaires. Un amendement devait être voté lors de 'l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et finalement il a été abandonné.

On veut un statut qui correspond à notre quotidien

"On a été reçus plusieurs fois au ministère de la santé mais on nous a menés en bateau" déplore ainsi Lucie Munsch, porte parole du collectif des infirmiers anesthésistes alsaciens : ¨ On aimerait avoir un statut qui correspond à notre exercice quotidien. Que ce soit reconnu et protégé par la loi ".

70% des blocs opératoires fermés à Strasbourg

Conséquence : 70% des salles des blocs opératoires ont été fermées dans les hôpitaux de Strasbourg ce lundi, selon le collectif. Deux blocs seulement sur huit étaient ouverts au centre hospitalier de Haguenau et enfin, à Saverne, un seul infirmier était présent pour les trois salles, afin d'assurer les urgences.