L'épidémie de grippe est terminée depuis la mi-avril. Santé publique France a annoncé la fin de l'épisode de grippe hivernale "dans toutes les régions de France métropolitaine" ce mercredi.

Les personnes âgées toujours principales victimes

Selon un bilan provisoire, le virus a fait 13.000 morts cet hiver, soit 1.400 de victimes de moins que durant l'hiver 2016-2017. Comme chaque année, les personnes âgées - parmi les plus vulnérables - ont été les plus touchées. Les 65 ans et plus représentent 93% des victimes.

Santé publique France relève également que "les régions les plus concernées par cet excès de mortalité sont la Corse et l’Occitanie (+14%), les Hauts-de-France et la Normandie (+12%)". "L'excès de mortalité" observé durant la période de l'épidémie (début décembre à mi-avril) est de + 11% dans le Grand-Est et l’Ile-de-France, et de + 10% en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

© Visactu

La vaccination en pharmacie généralisée

Pour inciter à se faire vacciner, le gouvernement a étendu fin mars à l'ensemble de la France une expérimentation menée cet hiver en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes : les pharmaciens sont autorisés à vacciner les personnes l'ayant déjà été au moins une fois. Dans ces deux régions, environ 152.000 personnes ont fait la démarche.