La grippe arrive avec un mois d'avance

Un mois d'avance pour la grippe cette année, avec de nombreux cas depuis la semaine dernière, mi-décembre, en Vaucluse.

L'épidémie de grippe est arrivée en Provence-Alpes-Côte d'Azur la semaine dernière, mi-décembre, indique l'Agence régionale de santé.

"Il est encore temps de se faire vacciner"

Et elle a un mois d'avance ! La région PACA est l'une des plus touchées : "Il est encore temps de se faire vacciner, la vaccination reste le meilleur moyen de prévention contre la grippe pour limiter les complications et les risques d'hospitalisation", précise Florent Franke, épidémiologiste à l'Agence de santé publique France. Et le virus qui circule touche particulièrement les personnes âgées.

Aux urgences de Vaucluse, la semaine dernière, une centaine de personnes s'est présentée avec des symptômes grippaux. C'est deux fois plus que la semaine précédente.

Et le vaccin divise. Il y a les pro, à plus de 80 ans :"Moi je me fais vacciner tous les ans, c'est utile, la preuve, 86 printemps !" Il y a les irréductibles :"Il n'en est pas question, il y a des saloperies dedans, aucune confiance !" Et puis il y a ceux qui prennent la tangente : "Je me traite par homéopathie".

