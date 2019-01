La grippe arrive en Bretagne

Elle arrive un peu plus tard cette année, c'était dès décembre l'an dernier, mais elle est bel et bien là et ce n'est que le début ! La grippe fait son apparition en Bretagne, c'est même l'une des régions où l'on a enregistré le plus de malades la première semaine de janvier.

Il est toujours temps de se vacciner

La quasi-totalité des stocks des vaccins contre la grippe avait été utilisé au mois de décembre créant en certains endroits quelques pénuries mais le problème a été réglé. Il est plus que conseillé aux personnes fragiles de se faire vacciner, il est encore temps. Cette vaccination est recommandée pour les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, pour les plus de 65 ans mais aussi les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésite morbide.

Des gestes simples pour se protéger

Pour tenter d'éviter la maladie, il est conseillé de se laver les mains à l'eau et au savon ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique. Il faut également penser à se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue et se moucher dans un mouchoir à usage unique.