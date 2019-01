La grippe arrive en pays de Savoie

Les foyers de grippe les plus importants frappent actuellement la Bretagne et les Pays de la Loire. Il y a là-bas plus du double de cas déclarés ( plus de 200 pour 100.000 habitants ) , par rapport à chez nous, en Auvergne Rhône Alpes.

Pas trop tard pour se vacciner

Le réseau Sentinelles recense 86 cas pour 100.000 habitants dans notre région. Le seuil épidémique est fixé à 110 cas. "Les courbes des symptômes grippaux s'accélèrent" note le docteur Marianne Sarazin du réseau Sentinelles dans notre région. Sans trop se tromper, on peut avancer que la grippe débarquera chez nous dans le courant de la semaine prochaine.

La Haute-Savoie est d'ores et déjà un peu plus touchée. Ce qui peut s'expliquer par les vacances scolaires et l'afflux de population. On note aussi dans le 74 un gros pic de varicelle. Concernant la grippe 2019, la souche la plus fréquente est pour l'instant du AH3N2, prise en compte dans l'actuel vaccin. Sentinelles rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas trop tard pour se vacciner.