La grippe arrive, timidement, en Limousin

Limousin - France

"Il n'a pas fait très froid, c'est peut-être une explication... " Sylvie Rogez reconnaît que l'épidémie de grippe arrive avec un peu de retard cette saison, mais rien d'exceptionnel non plus pour la chef du service virologie du CHU de Limoges. "Classiquement, c'est autour de Noël, mais on vu aussi des épidémies arriver en avril-mai, là, c'est vraiment tard !", s'amusait Sylvie Rogez en répondant aux 3 questions de Jérôme Edant à 8h15 sur France Bleu Limousin.

Autre constat, cette année : le vaccin semble bien correspondre au virus qui circule. Là-dessus, la virologue est prudente car "on n'est encore qu'au début, et ça peut évoluer". Un début d'épidémie plutôt timide. "Il n'y a pas énormément de gens infectés", explique Sylvie Rogez, "on a un petit nombre de cas chaque jour, et un certain nombre d'autres virus respiratoires, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas graves."