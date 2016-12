La grippe débarque dans les Landes

L'épidémie de grippe touche désormais les Landes. Le département a dépassé le seuil épidémique la semaine dernière, juste avant Noël. L'épidémie avait déjà fait son apparition il y a 15 jours dans d'autres départements de Nouvelle Aquitaine

Ho un cadeau de Noël en retard... C'est la grippe ! Ça y est, on a franchi le seuil épidémique dans beaucoup de régions de France et notamment dans le sud.

L'épidémie sévit dans les Landes depuis une semaine

L'épidémie est arrivée dans la région Nouvelle Aquitaine depuis 15 jours, et elle est installée dans les Landes depuis la semaine dernière, juste avant Noël d'après Santé Publique France, agence nationale de santé publique en Nouvelle Aquitaine. Cette agence se base sur l'activité des médecins de SOS Médecins et sur les passages dans les services d'urgence pour des états grippaux.

C'est une grippe A virulente

Il existe 2 types virus de grippe, le A et le B. Pour l'instant c'est le virus de la grippe A qui sévit et il semble plus virulent que l'an dernier d'après le Dr Mathilde Charron, médecin épidémiologiste à Santé Publique France.

Pour l'instant on se sait pas encore comment va évoluer l'épidémie car on n'en est qu'au tout début. Le pic, c'est à dire le moment où le plus de gens seront touchés, devrait arriver dans trois semaines environ.

Il est encore temps de se faire vacciner d'après le Dr Charron, si on le fait dans les deux semaines qui viennent au plus tard.

Si la grippe est déjà arrivée chez vous : on n'éternue pas sur les autres (c'est le mode de contamination privilégié), on se lave les mains, on se repose et on prend du paracétamol. Les antibiotiques sont inefficaces sauf en cas de surinfection bactérienne.

►►►En savoir plus

Qu'est-ce que la grippe saisonnière ? avec Ameli.fr