Caen, France

Cette fois ça y est. Elle est bien là. La grippe débarque en Normandie. Avec 297 cas pour 100 000 habitants, la région fait désormais partie des huit régions de France où le seuil épidémique est atteint. Elle arrive plus tôt que les autres années. Avec une grosse semaine d'avance. "Plus virulente" également disent les médecins. Si le nombre de cas, au cours des sept derniers jours a augmenté de 48% en France, en Normandie cette hausse est plus importante encore puisqu'elle est de 63%.

La grippe touche toutes les couches de population

Les symptômes sont toujours les mêmes. Fortes fièvres (autour de 39°) des douleurs et des difficultés respiratoires. La grippe frappe tout le monde cette année. Les plus jeunes comme les plus anciens. L'Irsan, l'institut spécialisé dans les données de santé en France , a recensé chez les malades un bébé de 1 mois, pour le plus petit, et un homme de 90 ans pour le plus âgé. L'âge médian des grippés étant de 26 ans. Pour éviter d'être contaminé , il est conseillé de se laver très fréquemment les mains et de bien aérer chaque jour son logement. Mais le plus efficace , c'est encore la vaccination. Elle reste possible en cette période de l'année. Comptez toutefois une quinzaine de jours avant que le vaccin ne vous protège efficacement.