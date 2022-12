La grippe en très forte progression dans la Manche cette semaine

Et si c'était la grippe cette fois-ci qui allait perturber les fêtes de fin d'année ? L'épidémie prend de l'ampleur partout en France, notre région qui a été l'une des premières touchées avec la Bretagne voit donc la grippe continuer de progresser de façon alarmante. Et dans la Manche, on s'inquiète.

Selon santé Publique France, dans les hôpitaux de Rouen et de Caen, références dans la région, le nombre de cas positifs analysés sur place a presque doublé en une semaine. Nous sommes en alerte maximum. La grippe est plus précoce, elle est arrivée en Novembre avec deux mois d'avance, elle est plus virulente et aussi plus importante que les 3 dernières années même si les années Covid sont des années particulières. Benoît Cotrel est médecin, responsable du pôle Veille et Sécurité Sanitaire à l'Agence Régionale de Santé : "On est actuellement à des niveaux de nombre de cas, de passages aux Urgences et de visites pour grippe très importants, les indicateurs sont vraiment beaucoup plus élevés que d'habitude. On atteint le pic et on en a encore pour environ 4 bonnes semaines."

La souche AH3N2 s'attaque plus facilement aux personnes âgées à risques et elle a aussi le réputation de se propager rapidement. Il est encore temps de se faire vacciner même s'il faut 10 jours avant que ce soit efficace. Surtout que cette année ce sont les enfants de 6 à 18 ans qui véhiculent beaucoup la maladie. Par contagion les parents commencent à s'infecter puis les générations précédentes. Le vaccin c'est aussi pour protéger les autres, les personnes de plus de 65 ans et les plus fragiles.