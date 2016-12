La grippe est arrivée en région Centre

Les 13 régions françaises sont désormais concernées par la grippe, le seuil épidémique a été franchi partout. La ministre de la santé nous appelle donc à limiter les contacts, même en ces fêtes de fin d'années, pour freiner la propagation du virus.

C'est une invitée dont on se serait bien passé pour Noël ! La grippe est là. Le virus a dépassé le seuil épidémique dans la totalité des 13 régions françaises, avec plus de 171 cas pour 100 000 habitants. La nôtre, la région Centre, est donc désormais aussi concernée, il n'y avait que 9 régions touchées mercredi. Le virus progresse vite, la ministre de la santé Marisol Touraine l'a annoncé ce vendredi sur franceinfo.

Un virus précoce cette année

Habituellement la grippe arrive plus tard dans l'hiver, et elle risque de se propager vite, car à Noël, on s'embrasse. Marisol Touraine nous appelle donc à la vigilance. "Nous entrons dans les fêtes et nous savons que c'est un moment où les contacts sont fréquents. Le message que je voudrais passer, c'est que chacun soit extrêmement attentif, en particulier aux personnes âgées. C'est vrai que ce n'est pas facile d'entendre des recommandations qui consistent à dire : ne prenez pas dans vos bras des personnes malades au moment des fêtes. Mais cela peut être dangereux pour des personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes et des nourrissons", explique Marisol Touraine.

Par ailleurs, les hôpitaux sont "en situation de mobilisation, d'alerte et de vigilance" selon la ministre.

