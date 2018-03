Le printemps arrive, et pourtant la grippe et la gastro jouent les prolongations. Les maladies d'hiver sévissent toujours dans plusieurs régions selon les épidémiologistes du Réseau Sentinelle.

Paris, France

Les médecins constatent un nombre de cas particulièrement élevés de grippe et de gastro-entérite en ce moment. D'après le réseau Sentinelle, la Lorraine, les Hauts-de-France, la Normandie, le Centre et la région PACA sont particulièrement touchées par la grippe. En ce qui concerne la gastro, c'est toute la partie Nord du pays qui est en alerte rouge ainsi que le Sud-Ouest.

La vague de froid a entretenu le virus de la grippe

Les températures glaciales de ces derniers jours ont fragilisé nos organismes. C'est une des explications avancée par les médecins pour expliquer cette épidémie tardive. La météo grise et froide nous rend plus vulnérables face aux maladies. Une bonne nouvelle néanmoins, même si elle est plus longue, l'épidémie de grippe est moins virulente cette année. 6 400 morts cet hiver contre près de 14 000 en 2016/2017.

© Visactu -

Le Nord en alerte rouge à la gastro

La gastro-entérite est particulièrement présente en ce moment sur le Nord de la France. L'épidémie qualifiée de "normale" cette année mais beaucoup plus contagieuse. Pour l'éviter il faut penser à se laver les mains régulièrement. Si on est déjà contaminé il faut aussi penser à bien s'hydrater. Enfin, en ce qui concerne la bronchiolite l'épidémie s'est calmé et touche à sa fin.