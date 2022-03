La grippe, plus tardive que d'habitude, est arrivée en force en Pays Basque

La grippe arrive plus tard que d'habitude, mais elle est là ! La région Nouvelle-Aquitaine est en épidémie, et les Pyrénées-Atlantiques sont plus touchées que le reste de la France. Selon les dernières données de Santé Publique France, 13,1% des actes médicaux de SOS Médecins (entre le 7 et le 13 mars) étaient liés à la grippe, contre 11,7% au niveau national. Le service SOS Médecins Côte basque voit grimper le nombre de tests positifs à la grippe A, alors que le nombre de tests antigéniques au Covid-19 reflue selon son président, le Dr Stéphane Sauvagnac, qui exerce à Anglet. Ces tests sont le seul moyen de distinguer précisément les deux maladies, dont les symptômes sont très similaires.

"On voit environ 30 à 40 cas positifs de grippe par jour, et environ une dizaine de cas de Covid-19 positifs", explique le Dr Sauvagnac. "Il y a très peu de différences de symptômes. La grippe, on sait que ça donne de la fièvre, des courbatures et ça arrive assez brutalement : vous êtes très bien, et deux heures après, vous commencez à avoir des symptômes qui apparaissent de façon brutale. Ce sont des premiers signes de la grippe. Maintenant, les autres symptômes sont tout à fait équivalents avec le Covid."

La semaine prochaine, ou la semaine d'après, on sera sur le pic, et petit à petit, ça va redescendre, notamment avec les températures. Il y a un côté climatique qui fait que ça va vite baisser - Stéphane Sauvagnac, président de SOS Médecins Côte basque

Pour le médecin, la diminution du respect des gestes barrières est une des raisons de cette recrudescence des cas. "Maintenant, on va enlever le masque, c'est difficile de demander aux gens de le remettre pour éviter des épidémies de grippe. Il y a eu la rentrée scolaire, tout ça, ce sont des facteurs qui font remonter l'épidémie de grippe, comme l'épidémie de Covid, d'ailleurs, qui a aussi un peu repris. On va arriver vite sur le pic."