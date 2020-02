La grippe sévit toujours en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, France

S'il on parle beaucoup du coronavirus et de sa propagation, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un autre virus qui se porte bien actuellement, à savoir celui de la grippe saisonnière. Il continue de progresser et nous sommes au dessus de seuil épidémique dans la région avec trois nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Le virus a commencé à sévir depuis la mi janvier. Cet épisode grippal devrait durer environ huit semaines.

Les premiers symptômes de la grippe :

Une grande fatigue qui s'installe progressivement

Des frissons, même lorsque l'on n'a pas froid

Une toux sèche et douloureuse

Sans amélioration de l'état, 72 h après les premiers symptômes, il faut consulter son médecinavant que n'apparaissent les symptômes suivants.

Une gorge irritée et douloureuse

Une fièvre élevée supérieure à 39°C

Un nez bouché et qui coule

Des douleurs musculaires et articulaires qui ressemblent à des courbatures

Des yeux qui pleurent, injectés de sang ou douloureux quand on les touche

Des maux de tête

Est il encore temps de se faire vacciner ?

La caisse nationale d'assurance maladie a décidé de prolonger la période de prise en charge du virus jusqu'au 29 février cette année. Etant donné que nous sommes toujours en phase ascendante et qu'il y a aura encore des malades après, il est encore utile de se faire vacciner. Cette année, le virus est un mélange entre les souches de type A et B. Selon les premières constatations, la grippe serait un peu plus sérieuse chez le public des enfants.