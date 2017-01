La grippe touche sérieusement les maisons de retraite béarnaises

INFO FRANCE BLEU BEARN : Une trentaine de cas de grippe est diagnostiquée à l'Association Saint Joseph, elle gère cinq EHPAD en Béarn. Des cellules de crise sont mises en place.

L'épisode de grippe est pris très au sérieux en Béarn notamment auprès des personnes âgées. Exemple très marquant à l'Association Saint-Joseph. Sur les cinq établissements gérés par l'Association 37 cas de grippe sont diagnostiqués, aucun décès. L'EHPAD le plus touché est celui de Saint Joseph à Nay.

20 cas rien qu'à Nay

"Cette épidémie semble encore plus virulente que celle de 2015" assure le Directeur général de l'Association Saint Joseph. Les premiers cas sont apparus le 29 décembre dernier à raison de 2 ou 3 nouveaux cas par jour. Un signalement a été fait à l'ARS (l'Agence Régionale de Santé). L'épidémie de grippe 2014/2015 a tué plus de 18.000 personnes en France.

L'établissement le plus touché est celui de Saint Joseph à Nay "20 cas de grippe sur les 92 pensionnaires" annonce Philippe Duboé, 9 cas relevés à l'EHPAD Sainte Marie à Pau, 5 malades de la grippe à la maison de retraite Jeanne-Elisabeth-Saint André d'Igon, 3 cas à la maison Saint Jospeh de Pau et aucun cas relevé à l'EHPAD de Lestelle Bétharram. Sur les 330 résidents que compte l'Association à ce jour 37 ont la grippe.

Les pensionnaires touchés sont très fatigués, certains ont beaucoup de mal à respirer, la moyenne d'âge des patients est de 90 ans. Philippe Duboé assure que depuis quatre jours aucun nouveau cas n'a été relevé. Une cellule de crise est mise en place dans les cinq établissements.

Cellule de crise

Un "plan bleu" a été mis en place dans ces EHPAD béarnais, autrement dit une cellule de crise. Tous les résidents ont été soignés au Tamiflu, un antiviral pour limiter les symptômes de la grippe. Le personnel soignant prend trois fois par jour la température des pensionnaires. Depuis les premiers cas tout le personnel porte un masque. Les familles des résidents sont priées de limiter leurs visites, elles doivent se désinfecter les mains et comme le personnel, porter un masque à chaque visite.

On prend trois fois par jour la température des résidents - Philippe Duboé

L'entretien des établissements est également très surveillé. Les chambres sont aérées plusieurs fois par jour, les poignets de porte désinfectées régulièrement, même chose pour le linge. Le personnel veille également à ne laisser trainer aucun mouchoir en papier usagé.

90% de vaccinés

Dans ces cinq établissements 90% des résidents sont vaccinés contre la grippe "les médecins y travaillent au quotidien" assure le Directeur général "le problème c'est le personnel" explique-t-il. Philippe Duboé assure qu'entre "10 et 15% du personnel est vacciné, c'est bien trop peu mais on a du mal à faire changer les mentalités".

En Béarn l'activité des hôpitaux est également intensifiée par cette épidémie de grippe. Ce week-end c'est à l'hôpital d'Oloron que l'activité a été la plus soutenue "ce lundi les opérations non urgentes sont déprogrammées" annonce le Directeur de l'ARS de la grande région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Michel Laforcade. A Pau et Orthez l'activité a été soutenue ce week-end "mais rien d'alarmant" explique-t-il.

