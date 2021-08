La Haute-Garonne va tester un "espace numérique de santé" qui sera ensuite généralisé à tous les Français

Vous ne savez plus où vous avez rangé votre dernière radio du pied ? Ou quand est votre rappel de vaccination ou votre prochain examen des dents? "Mon espace santé" va sans doute vous aider. Ce nouveau service public entrera en vigueur en janvier 2022 pour tous les citoyens et le département de Haute-Garonne est un des trois départements pilotes, avec la Loire-Atlantique et la Somme.

"Une révolution"

L'espace numérique devait être ouvert début juillet pour les Haut-Garonnais, mais ça a pris un peu de retard ; ce sera finalement début septembre. Cet “espace santé” sera ouvert dès la naissance, grâce à l'INS, l'identité Nationale de Santé. Concrètement, dès la fin août, vous allez recevoir un courrier ou un mail vous proposant de vous créer un compte sur le site monespacesante.fr.

Vous aurez alors accès un portail qui stockera au fur et à mesure vos ordonnances, vos traitements, vos résultats d’examens. Les médecins auront,a evc votre accord, accès à votre historique. Il y aura aussi un agenda, vous rappelant vos vaccins ou vos dates d’examens etc. Enfin, il sera possible de poser des questions à vos médecins. Dominique Pon, directeur de la clinique Pasteur de Toulouse et responsable au numérique en santé auprès du Ministère de la Santé l'assure : "C'est une petite révolution qui va vraiment améliorer les parcours de soin".

Deux milliards d'euros d'investissements

Tout cela sera fait de manière sécurisée. Le gouvernement met 2 milliards d’euros sur la table pour éviter que nos données médicales restent en France et n’aillent chez Google, et aussi pour harmoniser les logiciels des professionnels. "C’est historique et c'est cela qu’il manquait dans le dossier médical partagé", explique Dominique Pon. Le DMP, déjà expérimenté en Haute-Garonne a fait un flop : il était alimenté par seulement 15% des soignants ). Le but de ce nouveau site est que les dossiers soient alimentés automatiquement à terme.