La Haute-Loire, bonne élève de la vaccination contre le Covid

La Haute-Loire est l'un des deux départements dans lesquels les plus de 75 ans sont les mieux vaccinés. Et cela s'explique : très tôt, les acteurs de terrain se sont impliqués dans cette campagne de vaccination. Dès le début du mois de janvier, les maires de Haute-Loire via l'association des maires de France ont lancé un campagne de recensement pour cibler les habitants qui étaient éligibles à la vaccination. Aujourd’hui cela se fait partout. Mais la Haute Loire a été en avance sur ce sujet.

Rapidement également, dès la fin janvier, des mini-bus ont été mis en place pour amener les seniors qui ne pouvaient se déplacer par leur propre moyens , vers les centres de vaccination. Et puis, début mars, des équipe mobile de l'ARS ont été créées pour, cette fois, aller au domicile des seniors qui ne pouvaient sortir de chez eux.

A la fin de la semaine 90% des plus de 75 ans vivant à domicile et volontaires pour le vaccin, auront reçu au moins une dose. Une nouvelle étape sera franchie le week-end prochain : tous les plus de 70 ans pourront se faire vacciner. Plus d'un millier de créneaux de réservations ont été ouverts. Les centres Brioude, du Puy-en-Velay, d'Yssingeaux et de Craponne-sur-Arzon seront ouverts pour une opération spéciale.

Enfin, ce samedi à 8h ouvrent 15.000 rendez-vous pour le mois d'avril pour des premières injections. Ils concernent les 6 centres de vaccination de Haute-Loire : Brioude, le Puy-en-Velay, Yssingeaux, Craponne-sur-Arzon, Langeac et Monistrol-sur-Loire. Dès le mois d'avril, plus de 200.000 doses de vaccins seront allouées en moyenne chaque semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (à titre de comparaison, 85.000 doses étaient allouées par semaine en mars).