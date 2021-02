La Haute-Vienne en vigilance orange aux particules fines

Sur la carte de Nouvelle-Aquitaine, La Haute-Vienne et la Creuse sont en orange. Les préfectures des deux départements ont enclenché le "dispositif d'information et de recommandations" en raison du taux de particules fines présentes dans l'air.

Des poussières du Sahara en suspension dans l'air

Il s'agit du premier niveau du dispositif de gestion des épisodes de pollution, un cran en dessous du seuil d'alerte.

Cette mauvaise qualité de l'air est due principalement à l'arrivée de poussières de sable du Sahara, amenées par des vents de Sud-Est, mais la préfecture de Haute-Vienne précise que la pollution provient également des activités humaines telles que le chauffage domestique, le trafic automobile ou encore l’agriculture.

Les conseils pour les personnes fragiles

Les populations vulnérables et les plus sensibles, femmes enceintes, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants respiratoires ou cardiaques ou encore les personnes asthmatiques peuvent avoir des difficultés à respirer. Il est conseillé d'éviter les efforts importants, de privilégier des sorties plus brèves et d'éviter les zones à fort trafic routier aux heures de pointe.

Atmo-Nouvelle Aquitaine recommande également à tous de réduire, voire de reporter les activités sportives et physiques intenses, soit "toutes les activités qui obligent à respirer par la bouche".