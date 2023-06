La high-tech limougeaude sera présente toute la semaine au salon du Bourget à Paris

La high-tech limougeaude se déplace à Paris cette semaine. Le salon du Bourget ouvre ce lundi au nord-est de la capitale. Il accueille des acteurs de l'industrie du monde entier autour des dernières innovations technologiques. Et notre capitale limousine n'a pas à rougir : 3 projets autour des télécommunications seront à l'honneur, dont un un radar dernier cri destiné à l'armée nationale.

Un radar pour élargir les champs de vision des drones

Doredo : Détection d'Obstacles par Radar Embarqué sur Drone. Ce boitier, rond bleu et pas plus gros qu'une cocotte minutes va permettre d'élargir le champs de vision de ces engins volants. "Aujourd'hui il n'existe pas de radar capable de détecter à plusieurs kilomètres, sur 360 degrés" souligne Nicolas Chevalier, directeur du centre de transfert CISTEME porteur du projet à Limoges. "La problématique des drones aujourd'hui c'est qu'on les envoie d'un point A à un point B mais on est incapable de maîtriser leur vol. Des petits drones achetés dans le commerces peuvent tout à fait venir taper dans un drone qui transportait des choses importantes."

Le projet de ce radar s'inscrit comme le plus abouti du Centre d’ingénierie limougeaud. © Radio France - Salomé Pineda

Le projet le plus abouti

Ce projet à 800 000 euros s'inscrit comme le plus abouti du centre limougeaud. "C'est un vrai fil rouge pour nous. Il a porté nos équipe depuis notre création. C'est en partie grâce à Doredo que nous avons gonflé nos effectifs.", soutient Nicolas Chevalier. Pendant quatre ans, la construction du prototype a mobilisé une équipe de 15 ingénieurs aux côtés de deux partenaires : l'ENSTA Bretagne et le conservatoire national des arts et métiers.

La consécration de 4 années de travail

Doredo au salon du Bourget, représente la consécration d'un travail sur quatre ans. L'occasion également, de faire rayonner la région explique le directeur général adjoint du pôle de compétitivité Alpha RLH de Nouvelle aquitaine Thomas Colombot, "On attend que les donneurs d'ordre, les constructeurs d'avions, viennent se rendre compte qu'en nouvelle aquitaine, à Limoges en particulier, nous sommes capable de fabriquer des choses qui les intéresse."

Une visibilité, pouvant déboucher sur des avantages financiers "nous nous y rendons pour générer du business aussi on va être clair! Nous avons besoin de toute la chaîne : ceux qui innovent, des pépites technologiques, et de ceux qui vont apporter le besoins. Si un avionneur vient sur le stand, c'est aussi un moyen de monter un projet avec eux."

CISTEME présentera de nouveau un projet déjà présenté lors de l'édition de 2019 : un parebrise d'avion dernier cri, avec des antennes transparentes intégrées.