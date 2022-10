"La huitième vague du Covid doit nous inquiéter", estime le directeur de l'ARS en Vaucluse

La huitième vague de l'épidémie de Covid, et l'augmentation régulière des contaminations ces dernières semaines, "doit nous inquiéter puisque la saison automnale puis hivernale arrive", alerte le directeur de l'Agence régionale de santé en Vaucluse, Loïc Souriau, invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin. "Il est important que l'on maintienne nos réflexes, et notamment le port du masque en milieu confiné", poursuit-il.

Loïc Souriau appelle aussi l'importance pour les personnes éligibles de se faire vacciner. Le nouveau rappel leur est accessible depuis le lundi 3 octobre . "Actuellement, 150 patients sont hospitalisés au sein des hôpitaux de Vaucluse à cause du Covid, avance-t-il. Ce n'est pas devenu un non-sujet, à la fois pour la médecine de ville et pour la médecine hospitalière. Il est donc absolument important de contenir les flux à l'hôpital. Et tout simplement, c'est aussi une question de maintenir la population en bonne santé".