La justice nomme deux administrateurs judiciaires pour la clinique mutualiste de Grenoble

La décision prise par le tribunal de Grenoble ce mardi 23 mai concernant le Groupe hospitalier mutualiste (GHM) est une victoire pour ceux qui s'opposent depuis près de 3 ans à la reprise de l'établissement de santé par le groupe AVEC. Le tribunal décide de nommer deux administrateurs provisoires pour gérer la clinique, en lieu et place du groupe AVEC, qui suite à l'interdiction de gestion prononcé à l'encontre de son fondateur et PDG Bernard Bensaid, avait installé Paul de Rosen à la présidence de l'équipement grenoblois.

Décision "exécutoire"

Cette décision prise en référé est susceptible d'appel mais elle est aussi "exécutoire" en l'état. C'est à dire que sauf à soulever un motif flagrant de droit elle s'applique nonobstant une procédure d'appel. Elle intervient à la demande conjointe de la ville de Grenoble, de Grenoble Alpes Métropole, de FO GHM de Grenoble, de l'Union départementale CGT de l'Isère, de l'union départementale FO, de l'Union des syndicats autonomes santé sociaux privés et des Amies de la clinique mutualiste de Grenoble.

Mission des administrateurs : "assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l’UMG GHM"

Dans son jugement le tribunal de Grenoble assigne aux administrateurs provisoires une mission de "vigilance générale" concernant le GHM. Ils ont pour mission de renouer le dialogue social mais aussi de prendre les décisions qui s'imposent pour le bien financier d'une clinique "en grande difficulté", ce qui passe notamment par "s’assurer de l’effectivité des remboursements [...] des créances échues" au GHM par le groupe AVEC. Dernier point, et non des moindres, les administrateurs provisoires ont pouvoir de se constituer partie civile au nom de la clinique dans les procédures judiciaires en cours et notamment celles qui concernent directement le groupe AVEC et Bernard Bensaid .

