La LDH à Montpellier s’inquiète de la toxicité des gaz lacrymogènes

Hérault, France

Alors que se prépare l'acte 21 du mouvement des gilets jaunes, la Ligue des droits de l'Homme à Montpellier dénonce "l'usage massif et prolongé" des gaz lacrymogènes pendant les manifestations du samedi. Elle a écrit au préfet de l'Hérault pour attirer son attention sur les cas qui lui ont été signalés et qui présentent des symptômes "habituellement documentés pour la toxicité aiguë" mais qui se produisent plusieurs jours après les manifestations selon la LDH.

Une quinzaine de cas recensés

Doky est observatrice pour la LDH. Elle a été de toutes les manifestations depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Sauf la dernière. "J'étais trop malade : brûlures d'estomac, vomissements, déshydratation, très très grosse fatigue, épuisée. Ça fait donc 15 jours que je n'ai pas manifesté et ça part pas". Les samedis, Doky porte toujours un masque à gaz et des lunettes, " mais malgré les protections, des fois on tient pas." D'autant que le centre ville de Montpellier est fait de petites ruelles où le gaz met du temps à se dissiper. Doky veut bien admettre l'usage de gaz lacrymogène pour une dispersion mais "avant ça commençait à 17h, maintenant c'est à partir de 15h30 donc vous imaginez, ça fait presque 3 heures de gazage intensif".

Ça fait 20 semaines que des gens se font gazer et on n'a pas de retour d'études cliniques là-dessus"- Sophie Mazas présidente de la LDH à Montpellier

La LDH dit avoir recensé une quinzaine de cas similaires pour lesquels des problèmes respiratoires sont régulièrement signalés. "Nous demandons que le maintien de l'ordre se fasse dans le respect du principe de précaution, de la santé des gens et du droit de manifester" indique Sophie Mazas, la présidente de la LDH à Montpellier. C'est une alerte qu'elle adresse au préfet pour demander aux pouvoir publics "d'analyser ce phénomène et de le prendre en main".

La LDH met en avant le principe de précaution

En attendant d'en savoir plus sur la toxicité des gaz lacrymogènes utilisés depuis 20 semaines, Sophie Mazas conseille aux manifestants "de limiter si possible la présence aux manifestations, en tout cas de consulter un médecin spécialiste en cas de problème et de penser à bien laver tous ses vêtements et à prendre une douche parce que les molécules, d'après ce qu'on a compris, restent actives pendant 5 heures".