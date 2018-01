Grenoble

Caroline, 37 ans, nous accueille avec un sourire malicieux car elle a une surprise. Elle nous l'avait dit, son rêve, quand elle était encore sur son lit d’hôpital, c’était de refaire un jour du piano. Et nous voila, dans une salle du centre de rééducation, en région grenobloise, où elle vit depuis qu'elle a quitté l’hôpital de Grenoble.

"Quel plaisir de retoucher un piano !" Caroline

Là, trône un superbe piano à queue. Caroline, assise sur son fauteuil roulant, s'approche du clavier et joue avec l'index de sa main gauche, l'air bien connu de "J'ai du bon tabac".

"Grâce aux attelles, que je porte en permanence sur mes avant-bras et mes mains, je peux réaliser ce petit exploit ! La musique, c'est ma passion. Quand j'entends du piano, je suis émue aux larmes." dit en souriant Caroline.

Des mains encore insensibles

"Mais je ne sens rien au bout des doigts. C'est normal, il faut attendre que les nerfs repoussent et c'est très, très long ! Je dois porter des moufles qu'on m'a fabriquées, sinon, j'ai froid aux mains et je ne m'en rends pas compte.""

Caroline, dans sa chambre. © Radio France - Véronique Pueyo

Les bras de caroline ont dégonflé, les cicatrices se sont refermées. "Mais je garde de belles balafres ! Pas étonnant, on me les a recousus, quand même ! Mais ce sont mes bras, il font partie de moi. Et j'espère qu'un jour, je pourrai retrouver mon autonomie. Pour l'instant, je me fais aider pour manger, me laver... Je peux quand même répondre au téléphone avec un stylet et j'arrive à déplacer mes oreillers en les serrant entre mes attelles."

"Je fais des progrès et çà me motive" Caroline

Tous les jours, Caroline fait deux heures de kinésithérapie, pour éviter l'enraidissement de ses doigts, et puis une heure et demie d’ergothérapie : " Je progresse, j'arrive à écarter les bras, à mobiliser mes coudes. Dans quatre mois, les chirurgiens m'ont dit que je pourrai travailler mes poignets."

En équilibre sur un pied.

Caroline est contente aussi de pouvoir se tenir debout, son pied gauche a dû être amputé au-dessus des orteils : "Je peux marcher, un peu. Même me mettre en équilibre sur un pied. Je n'ai juste pas le droit de tomber !"

Caroline réapprend aussi à marcher. © Radio France - Véronique Pueyo

L’équipe du centre de rééducation est très investie auprès de Caroline : "Ils m'encouragent, me soutiennent. C'est motivant" explique la jeune femme. "Je ne lâcherai rien. Même sans les mains, on peut s'accrocher ! " dit-elle avec humour.

Ne rien lâcher

.

"Je le dois à tous ceux qui ont sauvé mes bras, les secours qui les ont mis dans la glace, les deux équipes de chirurgiens qui ont opéré chacun un bras, les soignants, ma famille, les amis que je me suis fait au centre..."

Caroline sait que la route est encore longue pour retrouver son autonomie, mais elle est prête ! A la question, que faut-il vous souhaiter pour 2018, elle rectifie : "Souhaitez-moi plutôt une bonne année 2019, car 2018 va être longue".