La Ligue contre le cancer 35 participe au "Dry January" pour inciter à réfléchir à sa consommation d'alcool

La Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine lance, avec une quinzaine de bars du département, l'opération Dry January. Des cocktails sans alcool ont été créés pour faire réfléchir à sa consommation d'alcool. Pour chaque cocktail vendu, 1 € est reversé à la Ligue pour ses actions. Patrick Bourguet, le Président de la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine en parle sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Quel est le but premier de cette opération lancée pendant ce mois de janvier 2023 ?

Patrick Bourguet : Très clairement, c'est une sensibilisation de la population et notamment des jeunes, à la consommation d'alcool. Comme vous le savez, l'alcool est un des facteurs de risque important de cancers après le tabac. Et donc, ce que la Ligue souhaite faire, c'est de participer à la prévention du cancer, notamment des cancers digestifs qui sont liés à la consommation d'alcool. En essayant d'amener les jeunes notamment à consommer autre chose que les boissons alcoolisées lors de leurs sorties.

Le Dry January, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. C'est bon pour la santé ?

Très clairement, après les Fêtes, c'est une très bonne chose de faire un peu une pause, c'est sûr. Mais d'une façon générale, ce qui est important, c'est de revenir à une consommation qui soit raisonnable. Pendant les fêtes, on passe par une période d'abus et l'organisme en souffre très clairement.

Vous avez élaboré avec des bars d'Ille-et-Vilaine un cocktail sans alcool ?

Effectivement, c'est une idée originale du comité 35. On a fait, en collaboration avec un mixologue, c'est-à-dire une personne qui créé des cocktails. Et on a créé, avec une société qui fabrique des spiritueux sans alcool, des cocktails qui seront proposés aux jeunes dans différents bars. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, avec ces deux partenaires mobilisés, un certain nombre de bars qui vont proposer officiellement et de façon ostensible des cocktails sans alcool, aux jeunes notamment, qui viendront pour un moment de festivité.

Et pour chaque cocktail sans alcool vendu, 1 euro est reversé à la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine. De l'argent pour quoi faire ?

Clairement, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment un but de prévention et d'éducation pour la santé. Mais effectivement, la convention prévoit qu'il y a un euro reversé pour chaque vente et ça rentre dans le budget de la Ligue pour ses missions habituelles qui sont le soutien à la recherche, le soutien aux malades et à leur famille, et puis des actions de prévention.

Il y a 28 000 nouveaux cancers par an en France dus à l'alcool.

C'est ce qu'on estime effectivement. Ce sont essentiellement des cancers ORL, de la bouche, du larynx, de l'oesophage mais aussi du foie bien sûr, qui est le filtre de l'alcool et le pancréas. Donc ce sont des cancers qui sont quand même avec des pronostics pour la plupart assez sévères.

Cette opération vise notamment à sensibiliser les plus jeunes parce que vous diriez que leur consommation d'alcool est inquiétante aujourd'hui ?

Si vous vous déplacez à Rennes dans les soirées étudiantes, vous voyez bien que c'est une ville étudiante. Il est assez clair qu'on a une consommation d'alcool qui est importante, avec une tendance depuis plusieurs années que l'on remarque, de s'alcooliser très fortement et rapidement. Et ça, c'est très mauvais car on le sait qu'on n'a pas avec l'alcool de l'addiction comme on peut avoir avec du tabac ou avec du cannabis par exemple. Mais on a ce qu'on appelle une accoutumance. En fait, au fur et à mesure, on a besoin de boire. Et surtout, on est capable d'en boire de plus en plus, sans effet. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est dramatique parce que l'intoxication est quand même là. Et l'effet sur l'organisme est énorme avec un risque de cancer, mais aussi tous les autres maladies cardio vasculaires.

Où en est la recherche contre le cancer aujourd'hui ?

La recherche du cancer de façon générale progresse énormément. Depuis plusieurs décennies, il y a eu énormément de moyens qui ont été mis. Surtout, désormais, on aborde la recherche avec des moyens modernes, avec des idées nouvelles. Et aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle des thérapies ciblées, notamment en chimiothérapie, qui sont vraiment ciblées sur des types de cancers particuliers. Et puis l'immunothérapie, qui est depuis quelques années sur le devant de la scène. C'est une recherche qui est très dynamique notamment en Bretagne. Donc pour la Ligue 35, le financement ou le co-financement avec notamment la région Bretagne, de projets de recherche mais aussi de thésards, fait qu'on contribue de façon très importante au financement de la recherche en cancérologie.

Trois ans, pratiquement après le début de la crise du Covid, quelles conséquences ? Certains malades n'ont pas pu se soigner correctement...

Tout à fait. Il y a eu deux effets principaux. Le premier porte sur toutes les opérations de dépistage. Clairement, les personnes ne sont pas venus participer au dépistage. On a eu une chute considérable de l'ordre de 40 % à 50 % de dépistage avec un rebond aujourd'hui qui est très faible. Et d'autre part, il y a eu des retards au diagnostic et des retards au traitement. Même si les équipes dans les hôpitaux ou des cliniques sont restées mobilisées sur le cancer.