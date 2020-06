La Ligue contre le cancer de la Mayenne lance un appel aux dons. Avec la crise sanitaire, les dons ont baissé de 15 %. Dans le même temps, les opérations prévues pour récolter des fonds, comme Mars Bleu ou un concert à l'Huisserie, ont été annulés. A présent, la Ligue craint de ne pouvoir venir en aide aux patients les plus défavorisés. Elle en appelle donc à la générosité.

La prévention en difficulté

Avec le confinement, les patients sont restés chez eux et, pour certains, n'ont pas pu effectuer les examens nécessaires à la prévention de certains cancers. Dans le même temps, les cabinets de radiologie ont fonctionné a minima et ont différé les examens non urgents. La Ligue contre le Cancer craint une augmentation des cancers du sein et du colon. Pour le cancer du colon, les coloscopies non urgentes ne sont pas effectuées. Les stocks de produits anesthésiants sont réservés, pour beaucoup, à une éventuelle deuxième vague de Covid19, d'après Bernadette Perrot, la présidente du Comité 53 de la Ligue contre le Cancer. Les coloscopies n'étant pas effectuées (tout comme les mammographies), des tumeurs que l'on aurait pu découvrir à un stade précoce, risquent de l'être plus tard, à un stade plus avancé. La Ligue craint de voir se multiplier les dossiers de demandes d'aides et de ne pouvoir y répondre.

Comment faire un don

La Ligue contre le Cancer de la Mayenne en appelle donc à la générosité. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez aller sur la page facebook de la Ligue Nationale, qui redirigera l'argent vers l'antenne mayennaise. Vous pouvez également envoyer un chèque au comité 53 de la Ligue contre le cancer, 8 allée de la Chatrie 53 000 Laval.