La ligue contre le cancer de Savoie remet 369.000 euros aux chercheurs

Le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer a remis jeudi 369.000 euros à des chercheurs. L'argent récolté grâce aux dons en 2018 dans le département va financer 16 projets de recherche régionaux et nationaux.

16 chèques pour un montant total de 369.280 euros. Voilà la somme remise jeudi soir à des chercheurs par le comité de Savoie de la Ligue contre le Cancer, dans les salons d'honneur du château des ducs de Savoie. Ces dons récoltés en 2018 auprès de particuliers vont aider à financer 16 projets de recherches régionaux et nationaux.

Des dons essentiels pour les projets risqués

Malgré une baisse pour la deuxième année consécutive dans le département, ces dons sont essentiels pour la recherche contre le cancer. Même si les budgets des laboratoires se chiffrent souvent en millions d'euros, l'argent issu du milieu associatif "permet de financer des projets à hauts risques" explique François Boucher, le directeur-adjoint du laboratoire grenoblois TIMC-IMAG qui a reçu un chèque de 25.000 euros, "ces dons financent une partie de la recherche qui n'est pas couverte par les appels d'offres nationaux, européens ou internationaux qui rapportent beaucoup plus d'argent, mais qui ne concerne qu'un aspect terminal de la recherche déjà largement avancée. La Ligue permet de financer des projets qui ont une faible probabilité d'aboutir mais qui sont capitaux et stratégiques car ils permettent d'augmenter les connaissances et d'éviter les fausses routes".

60% de chances de survie

C'est le président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer Paul Truong qui a remis ces chèques de 10.000 à 60.000 euros aux chercheurs, en rappelant lui aussi toute l'importance de la recherche "qui a permis de faire évoluer le taux de survie des cancéreux de 3% à 60% en un siècle, un gain considérable à l'échelle humaine".

Le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, créé il y a 60 ans, compte aujourd'hui 7.000 adhérents et 300 bénévoles. Son siège est situé à Chambéry, 278 rue Nicolas Parent.