La ligue contre le cancer du Calvados déplore la baisse du nombre de dépistages du cancer avec le Covid-19

Le nombre de dépistages de cancers a baissé, en Normandie et partout en France, durant l'année 2020. Entre -7% et -20%, selon les centres et les hôpitaux, explique le Dr Dominique de Raucourt, cancérologue à la retraite à Caen et administrateur de la Ligue contre le cancer du Calvados : "Il y a eu un impact manifeste, notamment au moment du premier confinement parce que beaucoup de patients sont restés chez eux au lieu de se rendre dans les séances de dépistage, avec en plus des difficultés pour adapter les services de radiologie qui devaient désinfecter le matériel donc ont pu faire moins d'examens de dépistage".

Beaucoup de patients n'ont pas été consulter

Invité de France Bleu Normandie ce jeudi 4 février, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, Dominique de Raucourt assure que "les médecins en Basse-Normandie ont constaté que beaucoup de patients qui avaient des symptômes éventuels liés à des cancers n'ont pas été consulter, les diagnostics se sont fait avec un ou deux mois de retard, sur des tumeurs plus difficiles à guérir".

"Entre 1000 et 6000 décès" supplémentaires

"Les estimations sont difficiles à faire mais on pense qu'il y aura entre 1000 et 6000 décès supplémentaires uniquement par impact direct du coronavirus sur la population française", rapporte l'administrateur de la Ligue contre le cancer. Les cancers font déjà en moyenne 150 000 morts par an, beaucoup plus que le coronavirus et ses presque 78 000 morts en presque un an. Peut-on comparer les deux ? "On ne peut pas raisonner comme ça : si on ne mettait pas de moyens sur le coronavirus, on aurait eu 400 000 ou 500 000 morts sur l'année 2020".