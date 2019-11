La Ligue contre le cancer en lutte contre les nitrites dans nos jambons

La Ligue contre le cancer, l'ONG FoodWatch et l'application Yuka s'associent pour demander à la ministre de la Santé d'interdire les nitrites dans le jambon industriel. Ces E249 et E250 responsables de la couleur rose de la charcuterie sont de plus en plus soupçonnés de déclencher des cancers.