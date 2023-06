La ligue du cancer de Corrèze inaugure un nouveau centre de soins à Egletons

Le nouveau centre de soins d'Egletons a ouvert ses portes dans la maison du département, ce mercredi 31 mai, inauguré par la ligue contre le cancer de la Corrèze. Une équipe de 4 personnes accueillera les malades, un socio-esthéticienne, une diététicienne, une sophrologue et une spécialiste de l'hypnose médicale pour des soins oncologiques dits de "support".

Des soins gratuits pour malades et aidants

"Le but, c'est d'accompagner le malade tout au long de la maladie ou en fin de traitement. Et notre but, c'est vraiment de couvrir tout le territoire, d'offrir une activité de soins. Et on s'est rendu compte que sur Egletons, il n'y avait rien, seulement Ussel ou Tulle" explique Sylvie Pasquier, chargée de mission à la Ligue contre le cancer de la Corrèze.

Les soins sont totalement gratuits.** Les aidants peuvent également en bénéficier. "L'idée, c'est également de concerner les aidants parce que dans une pathologie cancer, pendant un traitement, la personne qui l'accompagne le malade, souffre aussi" explique Jean-Louis Jayat, le président de la Ligue de la Corrèze.

Sophrologie, hypnose, réflexologie...

Ces soins de support sont indispensables, primordiaux même pour les malades. "Si on parle de soins psychologiques, l'idée c'est de les soutenir dans l'épreuve qu'ils vivent. Lorsqu'on parle de soins de support en matière de nutrition, ça a son intérêt aussi tout au long des traitements. Il y a également des soins socio-esthétiques, toute la panoplie des soins de bien être : sophrologie, hypnose, réflexologie, toutes les techniques de relaxation qui sont très importantes" détaille le président.

"On se donne la capacité d'aller au domicile du patient dans certains cas. Mais les personnes ont des difficultés pour se déplacer et ce n'est pas rare. On propose cet accompagnement jusque dans les endroits les plus retirés du territoire" conclut Jean-Louis Jayat.

C'est le cinquième centre du genre ouvert en Corrèze. Un sixième est en projet à Uzerche.