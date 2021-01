La liste des centres de vaccination anti-Covid pour les plus de 75 ans en Isère

"En maintenance" hier, le site internet national sante.fr fonctionne ce vendredi matin et donne la liste et les coordonnées des centres de vaccination dans le département de l'Isère. Mode d'emploi.

Le site internet sante.fr affiche bien ce vendredi matin la liste des centres de vaccination pour le grand public accessibles, actuellement, seulement aux plus de 75 ans. Un rappel important : les pompiers ne font pas ces vaccinations et ne prennent pas de rendez-vous grand public. Pas plus que les sites internet des grands hôpitaux du département, le CHU de Grenoble, le CH Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, le CH Lucien Hussel de Vienne et le CH de Voiron.

Des centres déjà saturés

Voici la liste des centres et des contacts telle que publiée sur sante.fr. Petit bémol : les centres où l'on peut réserver en ligne via keldoc.com, ouverts depuis hier, sont d'ores et déjà "saturés" ou indiquent carrément, et contrairement au lien affiché, "ne pas prendre de rendez-vous en ligne". Il faut donc dans l'immédiat s'armer de patience face à une (très) forte demande.

Les centres de vaccination en Isère selon sante.fr :

► Centre de vaccination - Centre départemental de santé - Grenoble 23 Avenue Albert 1er de Belgique, 38000 Grenoble - 04 76 00 31 34 - Prendre rendez-vous en ligne

► Centre de vaccinations Nationales et Internationales de la ville de Grenoble 33 Rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble - 04 76 00 31 34 - Prendre rendez-vous en ligne

► Centre de vaccination - CH de St Marcellin1 Avenue Felix Faure, 38160 Saint-Marcellin - 04 76 38 90 91

► Centre de vaccination - Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD )10 Rue Albert Thomas, 38200 Vienne - 04 76 00 31 34 - Prendre rendez-vous en ligne

► Centre de vaccination - CPTS Vercors180 Rue des Ecoles, 38250 Lans-en-Vercors

► Centre de vaccination - Espace Senior de Bourgoin-Jallieu10 Place Albert Schweitzer, 38300 Bourgoin-Jallieu - 04 76 00 31 34 - Prendre rendez-vous en ligne

► Centre de vaccination - CPTS SEG Maison des associations141 Avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens - 04 76 00 31 34 - Prendre rendez-vous en ligne

► Centre de vaccination - CPTS La Mure - Complexe sportif Jean Morel 23 Avenue des Plantations, 38350 La Mure - 06 41 53 75 06

► Centre de vaccination - MSP Montalieu12 Rue du Besset, 38390 Montalieu-Vercieu - 04 74 90 19 63

► Centre de vaccination de St Etienne de St Geoirs 1 Avenue Roland Garros - Grenoble Air Parc, 38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs - 04 76 93 94 73 - Prendre rendez-vous en ligne

► Centre de vaccination - CHU DE GRENOBLE ALPES (RDC du Pavillon Chatin, face au bâtiment de la Direction Générale)15 Boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche - 04 76 76 86 18 - Prendre rendez-vous en ligne