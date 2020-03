Coronavirus : la liste des événements annulés en Vaucluse

De nombreux événements culturels ou sportifs sont annulés en Vaucluse, pour limiter la propagation du coronavirus. Certains ont pu être reportés à une date ultérieure. Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits, mais les organisateurs annulent également des événements de moindre importance.

À Avignon, la course à pied Tour des Remparts n'aura pas lieu, sur décision de la préfecture. Plusieurs parcours et distances étaient prévus le dimanche 29 mars. Les courses sont annulées, mais pas reportées.

Toujours à Avignon, l'Avignon Motor Festival devait se tenir les 20, 21 et 22 mars. Le salon, qui accueille chaque année plus de 50.000 visiteurs est reporté aux 29, 30 et 31 mai.

Le parc des expositions n'a pas pu accueillir non plus le salon Vivre au Sud, consacré à l'immobilier. Il est décalé du 15 au 17 mai.

La 35e édition du Concours des vins d'Avignon est reportée à une date ultérieure, tout comme le débat Cultive ta boîte, organisé par le Réseau Entreprendre Rhône Durance.

Châteauneuf-du-Pape reporte aussi son salon des vins, Les printemps de Châteauneuf-du-Pape, aux 12, 13 et 14 juin.

Enfin, à Carpentras, le carnaval du 21 mars n'aura pas lieu.