La loi "Covid-long", portée par le député du Territoire de Belfort Michel Zumkeller, adoptée par le Sénat

Ce jeudi 13 janvier, le Sénat a adopté la loi "Covid-long", portée par le député du Territoire de Belfort Michel Zumkeller. Il faut désormais que le gouvernement publie les décrets d'application pour que la plateforme soit lancée. Elle permettra d'orienter et de mieux prendre en charge les malades.

"Cela va tout changer", se réjouit Michel Zumkeller, député UDI du Territoire de Belfort. Il avait présenté en novembre 2021 à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour créer "une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques du Covid-19". Ce jeudi 13 janvier, la loi "Covid-long" est arrivée au Sénat, et elle a été adoptée.

Il faut désormais que le gouvernement publie les décrets d'application pour que la plateforme soit lancée. C'est une excellente nouvelle pour Michel Zumkeller, car les attentes étaient nombreuses. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les personnes touchées par un "Covid-long" représentent 10 % des patients Covid.

"C'est une maladie très sournoise qui concerne beaucoup de gens. Sûrement plus d'un million de personnes en France, et des millions dans le monde dans les mois à venir. La plateforme va permettre aux malades de se recenser, et d'être suivis sur un véritable parcours de soin, soit auprès d'un médecin généraliste, soit dans les unités Covid-long", explique le député.