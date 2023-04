La Loi Rist devrait pénaliser les petits hôpitaux d'Ille-et-Vilaine déjà en manque de médecins

La loi RIST qui plafonne à 1.390 euros bruts pour 24h les salaires des médecins intérimaires s'applique depuis lundi 3 avril dans les hôpitaux public s. Une règle contestée par les syndicats de médecins intérimaires et qui inquiète les petits hôpitaux, où le recours à l'intérim est important. Myrtille Tétrel représentante de la branche publique à la CFDT Santé sociaux en Ille-et-Vilaine, était sur France Bleu Armorique ce mardi pour en parler.

France Bleu Armorique : la CFDT soutenait cette loi. Est-ce que c'est toujours le cas au lendemain de son application ?

Myrtille Tétrel : Oui, on continue à la soutenir, bien évidemment. Même si on sait que ça va être un moment difficile pour l'ensemble des professionnels de santé, Mais effectivement, nous, ça fait un moment qu'on voulait que les rémunérations des intérimaires soient plafonnées pour éviter les disparités qu'on pouvait retrouver dans les services.

On entend aujourd'hui dire que cela va pénaliser les petits hôpitaux comme Redon ou Vitré, en Ille-et-Vilaine, qui ont peur de ne plus trouver de médecins. Vous comprenez ces inquiétudes ?

Oui, on est d'accord, oui, de toute manière, ce sont des faits qu'on constate déjà. Sur Redon, par exemple, il y a déjà une fermeture du service psychiatrique qui est prévue pour une quinzaine de jours, parce qu'il n'y a plus de psychiatres. Sur Vitré, on a une trentaine de lits entre la médecine et la chirurgie en moins, cela engendre donc des déprogrammations des interventions non urgentes. Donc oui, c'est inquiétant pour les petits établissements périphériques.

Mais alors pourquoi est-ce qu'il fallait quand même cette loi RIST ?

Il fallait cette loi parce qu'à un moment, on assistait à ce qu'on appelait des "médecins mercenaires" qui prenaient un petit peu à la gorge les établissements de santé en demandant des salaires qui étaient démesurés et que parfois, les directions ne pouvaient pas sortir.

Quels sont ces salaires démesurés ?

On pouvait aller jusqu'à 6 000 euros pour une garde de 24h.

Aujourd'hui, la loi RIST plafonne ce salaire à 1.390 euros brut pour 24h, c'est suffisant ?

À la CFDT, on pense que la réduction aurait pu être un peu moins conséquente que ce qu'on a actuellement. Après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il fallait mettre en place de toute façon.

Les patients sont aussi pénalisés par cette loi non ?

Je pense que c'est une de nos premières inquiétudes avec bien évidemment les agents que la CFDT défend. Que vont devenir les usagers qui vont devoir faire 1h ou 1h30 de route pour aller se faire soigner ? Il y a une réelle mise en danger de la population et c'est une très grosse problématique. Malheureusement, pour le moment, on ne sait pas trop comment on va pouvoir agir dessus.

Plus généralement, vous diriez que l'hôpital public va toujours aussi mal ? Le Plan Ségur de la santé n'a pas amélioré la situation ?

Ah non, ça n'a rien changé du tout. Je pense que de toute manière, la problématique des intérimaires, c'est qu'un symptôme du manque d'investissements dans la santé et en plus, on sort d'une période qui a été très difficile avec le Covid. On a des métiers qui sont extrêmement en tension, on ne trouve plus de personnel, donc la santé va mal. Et si le gouvernement n'agit pas, elle va continuer à être de plus en plus mal. Et on en est à se demander si en fait, on ne cherche pas à fermer les hôpitaux publics.

Il faudrait mieux rémunérer les médecins titulaires des hôpitaux publics selon vous ?

Effectivement, c'est un ensemble. Parce que quand, quand on a un intérimaire qui est payé 6.000 euros et un médecin titulaire qui l'est beaucoup moins pour faire le même travail, ça pose souci. Je pense qu'il y a un problème de rémunération de toute manière dans la santé et on l'a vu avec le Ségur.

Les primes du Ségur ne sont pas suffisantes ?

Alors, on est toujours satisfait de ce qu'on obtient à la CFDT bien évidemment, mais on peut toujours obtenir plus. Mais c'est notre politique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a obtenu un certain montant avec le Ségur, mais on n'en restera probablement pas là.

La loi RIST ne s'applique pas aux cliniques privées qui peuvent donc continuer à faire appel à des intérimaires au prix qu'elles souhaitent. Vous le déplorez ?

Bien évidemment, on est en concurrence directe avec le privé. Après, la chose qui nous rassure peut-être un petit peu, c'est que tous les médecins ne vont pas pouvoir aller travailler dans le privé. Et il y en a certains qui resteront dans le public. Mais oui, c'est une contrainte.