La loi Rist qui met en danger des hôpitaux comme celui du Bailleul pourrait être "aménagée" selon Jean Castex

Le Pôle Santé Sarthe et Loir du Bailleul

La mobilisation autour de l'hôpital du Bailleul, dans le sud Sarthe, va-t-elle payer ? Ce mardi, un pas a en tout cas été fait vers une possible adaptation de la Rist, dont l'un des articles met en danger de nombreux services de l'établissement sarthois, et globalement de beaucoup d'autre situés dans des secteurs touchés par une pénurie de médecins.

L'article 33 prévoit en effet le plafonnement des rémunérations parfois excessives des médecins intérimaires embauchés par les hôpitaux publics. Ce qui risque d'engendrer un effet pervers : la fuite de ces médecins qui font parfois tourner des hôpitaux entiers, comme au Bailleul, où 19 anesthésistes sur 20 ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne viendraient plus. Avec "pour les 100.000 habitants du territoire, des conséquences majeures", a souligné ce mardi la députée sarthoise de la circonscription, Sylvie Tolmont : "Fermeture des blocs opératoires, de la maternité, des services d'urgence. Il en va donc de la survie du Pôle santé Sarthe et Loir".

Le Premier ministre a "parfaitement conscience" du problème

Interpellé ainsi à l'Assemblée Nationale, lors des questions au gouvernement, Jean Castex a maintenu que cette loi était bonne. Tout en précisant avoir "parfaitement conscience" de ce "problème extrêmement important". En conséquence, a poursuivi le Premier ministre, "j'ai demandé à Olivier Véran (ndlr : le ministre de la Santé), [...] de me faire des propositions pour regarder comment nous pouvons en adapter et en aménager de manière très pragmatique l'évolution" dans les territoires touchés par des pénuries de praticiens. Et ce avant l'entrée en vigueur de la disposition prévue le 27 octobre.

Interrogé en commission, la veille, sur le même sujet, par le député sarthois Jean-Carles Grelier, le ministre de la Santé avait déjà indiqué que ses services procédaient "à une évaluation de cette situation" et qu'il n’excluait "pas d’assouplir les conditions de mise en œuvre de la loi voire d’en différer l’exécution".

En attendant, les personnels de l'hôpital du Bailleul ont décidé de se mobiliser en appelant à la grève le 21 octobre. Ils recevront ce jour-là le soutien de la plupart des élus locaux du secteur pour tenter de sauver un établissement qui enregistre chaque année plus de 20.000 passages aux urgences et plus de 500 naissances.