La Loire-Atlantique passe en zone de circulation active du coronavirus

"Si les indicateurs départementaux restent inférieurs à la moyenne nationale, leur tendance n’en est pas moins préoccupante", écrit le préfet de Loire-Atlantique ce dimanche dans un communiqué. Le département passe en zone de circulation active du coronavirus. Le taux d'incidence est de 55,2. Le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants est donc désormais dépassé.

Un impact pour les établissements recevant du public

La principale conséquence de ce changement de classification concerne les établissements recevant du public (EPR). La règle d'"un siège sur deux" est de nouveau en vigueur. "L'obligation d'un siège vide de séparation entre deux personnes ou groupes de dix personnes maximum, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, redevient applicable dans tous les cinémas, salles de spectacle et d’audition, salles de réunion et de conférence etc...", selon le communiqué.

Des nouveaux pouvoirs pour le préfet

Le passage en zone de circulation active du virus donne aussi au préfet la possibilité juridique de limiter les déplacements si la situation sanitaire l'exige ou encore de suspendre certaines activités. Les autorités locales conservent leur pouvoir d'interdire certains rassemblements s'ils présentent un danger d'un point de vu sanitaire.