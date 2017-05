La loire nouveau terrain de chasse du frelon asiatique

Le Frelon Asiatique poursuit sa remontée vers le nord et le département de la Loire commence à en voir de plus en plus et ce n'est sans doute pas fini

Apres avoir colonisé le sud et l'ouest du pays, ce Frelon originaire d'Asie et introduit par accident en France est en train progressivement de s'implanter partout. Le retour du beau temps en mai va sans aucun doute amener de nouvelles colonies ici. Extrêmement agressif pour l’homme et pour les ruches d'abeilles, l'insecte devient une vraie préoccupation sanitaire

Ces frelons asiatiques ont la très mauvaise habitude de s'installer dans des endroits inaccessibles

Et en haut des arbres en général ce qui ne facilite pas leur élimination Si jamais vous êtes confrontés à ces insectes hyménoptères de la même famille que les guêpes, il vaut mieux faire appel à un professionnel pour vous en débarrasser. Ce frelon asiatique contrairement aux guêpes ou aux frelons locaux est hyper agressif et ne lâche jamais sa proie et en plus ils attaquent en groupe. Il vaut donc mieux s'éloigner des nids qui ressemblent à de gros ballons de basket en papier mâché.

Nid de frelon asiatique après sa destruction © Radio France - yves renaud

Les sapeurs-pompiers pourront intervenir en cas d’installation du nid près de lieux publics sensibles, une école, une crèche ou une maison de retraite, mais si c’est dans votre jardin ou votre parc ce sera à vous de faire appel à un professionnel équipé pour cela. A titre d'exemple les pompiers de la Loire ont dû changer l'ensemble de leurs tenues de protection, le dard du frelon asiatique est beaucoup plus long et transperçait les anciennes protections.

intervention des pompiers sur un nid de frelons asiatiques © Maxppp - Eric Dulière

Comment le reconnaitre et quel comportement à adopter quand on y est confronté ... les explications du Capitaine Fréderic Brottes Sapeur-pompier au SDIS de la Loire

Le capitaine Fréderic Brottes des sapeurs pompiers de la loire Copier

C'est une espèce hyper agressive, ils attaquent en groupe. Il faut surtout éviter de s’approcher des nids et faire appel a des spécialistes. Les pompiers n'interviennent que si il y a un danger immédiat Le Capitaine Fréderic Brottes

Les sapeurs-pompiers n'interviendront sur la destruction d'un nid de frelons asiatiques que si il présente un danger manifeste pour le public. A proximité d’une école ou d’une maison de retraite par exemple. Autrement, il faudra faire appel à un spécialiste pour les éliminer.